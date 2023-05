"Czternastka" opodatkowana. Tyle państwo potrąci emerytom

zenias 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Janku ! nie ma pomylki ze musisz doplacic kilkadziesiat zl. Brales te wszystkie 15 i 16 ? , bralem !..no to sie nachapales i tam w regulaminie w podpunkcie 333345554 jest jasno zapisane ze doznales nadzwyczajnego wzbogacenia i musisz zaplacic podatek od nadmiernych zyskow !. Ale to mi tylko wystarczylo na mydło !..a co pisze na tym mydle ?..mydlo luksusowe zapachowe, wiec nabywales produkt luksusowy i prowadziles hulaszcze zycie .wiec nieladnie, oj nieladnie sie tak bogacic...)