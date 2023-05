800 plus tylko na chwilę? To może być dopiero początek zmian

andrzej 63 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 5 Odpowiedz

Mam dwójkę dzieci, razem z żoną mam dochód 17 tys. netto miesięcznie i mimo to kochane Państwo daje mi po pięćset na dziecko . Za 500 + (12 tys rocznie ) co rok jeżdżę z rodziną na wczasy do hotelu Gołębiewskiego. Teraz gdy dostanę 800 + ,to poważnie się zastanawiam nad wyjazdami za granicę. Brawo Jarek ,brawo PiS brawo kochani podatnicy którzy wszyscy się na to zrzucacie.