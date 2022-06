Waloryzacja 500 plus? Minister finansów przesądza sprawę

Szefowa MF, pytana przez gazetę, czy inflacja dla ministra finansów to kłopot, czy także ratunek, odpowiedziała, że inflacja zawsze jest zmartwieniem "z uwagi na jej negatywny wpływ na gospodarkę". - Celem jest więc ograniczanie inflacji tak, by nie osłabić za bardzo wzrostu — powiedziała i dodała, że "chodzi o to, by nie doprowadzić do recesji".