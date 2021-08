Waloryzacja rent i emerytur. Rząd zdecydował

qwe 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A inflacja rośnie i rośnie. A rząd drukuje forse i drukuje. Więc napędza dodatkowo inflację. Żyłam w latach gdy chleb kosztował 2 ooo zł. Witaj powtórko. Tak to jest gdy głosuje się na populistów. Cóz część narodu mamy niewykształconą za to przekupną. Uwierzyli w 500+, dodatkowe emerytury. Nie wiedzą, że to doprowadziło do olbrzymiego kryzysu Wenezuelę, Grecję. Doprowadzi Polske. Dzieci i wnuki wam podziękują sprzedawczyki.