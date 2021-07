Waloryzacja rent i emerytur. Najwyższa od 12 lat

Mamy drugą co wysokości dynamikę wzrostu cen w Unii Europejskiej. Tempo wzrostu cen jest najwyższe od 10 lat. Skąd ten wzrost cen? Wyjaśniał to w programie "Money. To się liczy" Jakub Olipra, analityk Credit Agricole.

- W znacznym stopniu za tę dynamikę odpowiadają ceny paliw, które wzrosły o ponad 30 proc. rok do roku. Na początku pandemii one znacznie się obniżyły ze względu na załamanie cen na rynku ropy naftowej. Paliwa dołożyły wg GUS 0,3 proc. do całej inflacji. Kolejną kategorią jest żywność. Ceny żywności zwiększyły się do 1,7 proc. rok do roku. To nie jest jeszcze wysoki wskaźnik. W zeszłym roku na początku pandemii mieliśmy 8 proc. Więc to tempo nie jest jeszcze zatrważające - przekonywał ekspert.