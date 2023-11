ZUS zmienia limity. Wpłyną na wysokość emerytury

Zbliża się ważna data dla dorabiających emerytów. Co trzy miesiące Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktualizuje wskaźniki, które wpływają na limity kwot, do których seniorzy mogą dorabiać, bez ryzyka, że ich świadczenie będzie pomniejszane, czy wręcz zawieszane.

W piątek 10 listopada ZUS poda nowe limity - przypomina dziennik "Fakt". I co istotne może ponownie obniżyć progi, jak to miało miejsce ostatnio, przez co kwota, do której emeryt lub rencista mógł dorabiać zmalała o ponad 80 zł - czytamy.