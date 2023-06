Weszły w życie nowe limity dorabiania do emerytury. Wzrost o ponad 200 zł

Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Emeryci, którzy przekroczyli te granice, mogą do świadczenia dorabiać bez obaw o jego zmniejszenie lub zawieszenie .

Martwić o to nie muszą się także pobierający rentę dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy wynika ze służby, ale też ci, którzy mają rentę rodzinną po osobach uprawnionych do tych świadczeń.