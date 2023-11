Wiek emerytalny dzieli Niemców. Scholz: już wystarczy

MAMA 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

KRUS to jakiś wynalazek złodziejski!!! ostatnio byłam na imprezie - wszyscy, którzy poszli głosować na PIS (impreza była 15 października) to kombinatorzy KRUSowscy. Może nareszcie nasze społeczeństwo powinno zrozumieć, że ZUS jest utrzymywany ze składek pracujących. Wiek emerytalny i tak musi być podniesiony gdyż nie ma dzieci. Kto ma na te emerytury pracować? Rodziny, które mają 1 dziecko lub w ogóle, powinny płacić bykowe do ZUSU. Na moją i męża emeryturę ma kto pracować, wychowaliśmy 4 dzieci. Nigdy paniusia, która nie ma dzieci nie napracuje się tyle co ta, która je ma, więc niech pracuje dłużej, może sobie naskłada.