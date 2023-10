Wiek emerytalny. Mateusz Morawiecki zapomniał już, co doradzał Tuskowi

"Fakt" przypomina, że pytanie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", jest jednym z czterech, na które Polacy będą odpowiadali w referendum, które odbędzie się 15 października.

Wywoływanie przez PiS tematu emerytur nie jest przypadkowe. Rządzący wykorzystują go jako narzędzie do punktowania swojego głównego konkurenta w wyborach, czyli Platformy Obywatelskiej, która wprowadziła reformę emerytalną. Reforma ta zakładała stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia - informuje dziennik.