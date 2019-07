Wiek emerytalny. Schetyna mówi o "błędzie", ale w programie zapowiada jego powtórzenie

- Proponujemy zupełnie inną politykę. Musi być ona oparta na stałym dialogu i szczerości. Nawet jeśli ma to oznaczać przyznanie się do błędu. Dlatego jeśli pada pytanie o wiek emerytalny, słynne 67 lat, to przyznajemy - to był błąd – powiedział podczas Forum Programowego Koalicji Europejskiej przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Tym samym "błędem" nazwał jedną z kluczowych reform rządu Donalda Tuska. Reformy, która była jedną z przyczyn wyborczej porażki PO.