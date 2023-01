Wiek emerytalny. Tusk składa obietnicę wyborczą

" Pomysł, aby w jakimś sensie wydłużać przymusowo pracę, był błędem . Wielu ludziom pod wieloma względami opłaca się dłużej pracować. Ja nie pozwolę nikomu wrócić do tematu podwyższenia wieku emerytalnego, przymusowo. To musi być wybór każdego człowieka" - powiedział były premier.

Przypomnijmy. Rząd PO-PSL w 2012 r podniósł wiek emerytalny do 67. roku życia. Wcześniej panie mogły przejść na odpoczynek w wieku 60. lat, a panowie - 65. W 2017 r. Zjednoczona Prawica, która zastąpiła PO i PSL u władzy, cofnęła podniesienie wieku. Wrócono do stanu sprzed 2012 r.

Populacja Polski się kurczy. Wielki problem systemu emerytalnego

Jak się okazuje, decyzja PiS sprzed kilku lat dołożyła cegiełkę do kłopotów, które obserwujemy dzisiaj. Od połowy 2019 r. uwidacznia się bowiem coraz więcej efektów decyzji gospodarczych PiS z inflacją uderzającą w Polaków na czele.

Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej z 2020 r., w ciągu najbliżej dekady populacja Polski zmniejszy się o prawie milion osób. Za 80 lat będzie nas 10 mln mniej i to wtedy odsetek seniorów w stosunku do osób w wieku produkcyjnym będzie w Polsce najwyższy w UE. To ogromny problem dla systemu emerytalnego i systemu ochrony zdrowia. Jednak nie tylko, bo także i rynku pracy oraz zasobności naszych portfeli.