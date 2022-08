Wypłata "czternastek" już za chwilę. Ważne terminy dla seniorów

Ojciec 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do dziennikarzy, przestańcie w końcu pisać 13 i 14 emerytura. To nie jest emerytura. To jakiś dodatek, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistą emeryturą. 14-jej brak, to kara dla tych , którzy długo pracowali i odprowadzali wszystkie składki. Brakuje słów aby określić tę niesprawiedliwość, cynizm i hipokryzję decydentów.