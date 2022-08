Wkrótce wypłata "czternastek". Minister Marlena Maląg ostrzega przed oszustami

Uwaga na próby oszustw. Na co uważać?

Czternasta emerytura to świadczenie dla emerytów i rencistów. Jest ona równa minimalnej emeryturze, która w tym roku wynosi 1338,44 zł brutto. Nie każdy jednak dostanie taką kwotę. Obowiązuje bowiem kryterium dochodowe. Ci, którzy pobierają świadczenia do 2900 zł brutto, otrzymają "czternastkę" w pełnej wysokości. Natomiast osoby przekraczające kryterium o kilkanaście, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset złotych otrzymają świadczenie w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

Znana jest minimalna wysokość 14. emerytury. To 50 zł brutto, a więc 45 złotych netto. Świadczenia poniżej tej kwoty nie będą wypłacane. Lepiej sytuowani seniorzy na dodatkowe pieniądze od rządu liczyć więc nie mogą. W 2022 r. "czternastka" trafi do ok. 9 mln osób – ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w wysokości pomniejszonej. W tym roku na ten cel państwo przeznaczy ok. 11,4 mld zł.