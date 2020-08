Wyższa emerytura dla opozycjonistów z czasów PRL. Ekspert: to nie będzie ciężar dla budżetu

- Rada Ministrów przyjmie dziś projekt ustawy skierowany dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Zakłada on wyrównanie szkód w zakresie emerytalnym. Każda osoba, która ma status działacza opozycji antykomunistycznej lub represjonowanej politycznie będzie miała emeryturę w wysokości co najmniej 2,4 tys. złotych - zapowiedział rzecznik rządu.

Działaczom opozycji, którzy otrzymują emeryturę poniżej 2,4 tys. złotych, zostanie przyznane swoiste "świadczenie wyrównujące", które zwiększy wysokość emerytury do wskazanej kwoty.

To gest od rządzących z okazji zbliżającej się rocznicy wydarzeń sierpniowych w roku 1980 oraz powstania "Solidarności". Poseł PiS nie podał dokładnej kwoty, ile będzie kosztować państwo to wyrównanie.

- Koszt tej ustawy to kilkadziesiąt mln złotych, ale w moim odczuciu to element sprawiedliwości społecznej. Nowe przepisy wejdą w połowie przyszłego roku - dodał Piotr Müller.

- Rząd szuka kolejnej grupy, którą chce wesprzeć. Jest to świadczenie, które ma podziękować tym osobom za walkę i ich wkład w demokratyzację państwa - ocenia ekspert.

- Natomiast nasuwa się pytanie o skutki finansowe nowej regulacji. Pan Piotr Müller mówi o kwocie kilkudziesięciu mln złotych. Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę budżet Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wszelkiego rodzaju podwyżki w ramach Funduszu Emerytalnego, które przeważnie są liczone w mld złotych - wyjaśnia nasz rozmówca.

Sobolewski ocenił, że kilkadziesiąt mln złotych, to nie jest "odczuwalny dla budżetu koszt i ciężar". Powołał się przy tym na ustawę powołującą do życia trzynastą emeryturę, która dla budżetu była znacznie większym wydatkiem. Koszt wprowadzenia "trzynastki" to ponad 11 mld złotych.