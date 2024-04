Zatrudnią seniora, dostaną 50 tys. zł. Idą ważne zmiany. Polacy gotowi?

Chętnych seniorów do pracy nie brakuje – według raportu SeniorApp (to aplikacja mobilna dla starszych osób potrzebujących) w ciągu roku liczba osób 60+ zainteresowanych dodatkową pracą wzrosła o 27 proc.

Do kontynuowania pracy motywuje ich przede wszystkim sytuacja materialna, ale i zmiany prawne.

Aktywność zawodowa do 75. roku życia?

W Polsce ten wskaźnik wynosi 58,4 proc., co daje nam dalszą pozycję nie tylko za Islandią (82,8 proc.), ale też za średnią unijną (64,2 proc.).

Firmy, które zatrudnią seniora na 3-letnią umowę o pracę, przez dwa lata będą otrzymywać comiesięczne dofinansowanie w wysokości ok. 2150 zł (łącznie ok. 51 600 zł).

Jak dodaje, proponowane dofinansowanie do zatrudnienia silversa, to dobra wiadomość nie tylko dla firm, ale i dla tych, którzy mimo nabytego prawa do świadczeń wypłacanych przez ZUS, nadal chcą pracować.