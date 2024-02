Zbliża się ważna data. ZUS zdecyduje o wysokości świadczeń

"Pracodawcy, którzy zatrudniają na umowę zlecenia lub umowę o pracę osoby pobierające emeryturę lub rentę, mają obowiązek zawiadomić ZUS w terminie do końca lutego o wysokości uzyskanych przez nie zarobków w poprzednim roku. Dochody osiągnięte w 2023 r. trzeba więc wykazać do 29 lutego 2024 r." - przypomina "Dziennik Gazeta Prawna".

Dorabianie do emerytury. Limity

Limity zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące. Od grudnia 2023 r. do konca lutego 2024 r. granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 5036,50 zł brutto

Ich limity nie obowiązują, ale jest wyjątek

Limity zarobkowe nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat). Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (1588,44 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.