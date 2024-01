Zmiany dla milionów emerytów. Oto najważniejsza jaką wprowadzi rząd Donalda Tuska

Podwójna waloryzacja. Co oznacza dla emerytów?

Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Jeśli od stycznia do czerwca danego roku inflacja przekroczy 5 proc., to we wrześniu lub październiku odbywałaby się druga waloryzacja. Podwyżka odnosiłaby się do nadwyżki ponad pięcioprocentową inflację. Serwis podaje przykład: gdyby inflacja w pierwszym półroczu osiągnęła 8 proc., emeryci mieliby podwyższone po raz drugi świadczenie o 3 proc. (nadwyżka ponad 5 proc.).