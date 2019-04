Zmiany w OFE z nowym podatkiem w tle

Warto podkreślić, że PPK nie mają charakteru emerytalnego i mogą tylko uzupełniać naszą przyszłą emeryturę przez określony czas (co do zasady 10 letni okres wypłaty środków z PPK po osiągnieciu 60 roku życia). Środki z OFE mają trafić na IKE, o ile członkowie OFE nie zdecydują się na złożenie deklaracji przeniesienia swoich środków na subkonto w ZUS.

Jak widać, rząd jeszcze połowie 2018 roku kiedy toczyły się prace nad ustawą o PPK nie miał pewności co się wydarzy z OFE i w jakim kierunku będą ewoluowały PTE, bowiem na etapie prac legislacyjnych do grupy oferentów PPK zostały włączone PTE. W związku z tym widać, że projekt likwidacji OFE nie został połączony z pracami nad PPK, o czym wczoraj mówił zarówno premier Morawiecki jak i minister Rafalska.

Poniżesz przedstawiłem w trzech wariantach, jaki wpływ na budżet państwa i warszawską giełdę mogą mieć transfery środków z OFE do IKE lub do ZUS-u.

Scenariusz nr 1 W sytuacji kiedy wszyscy członkowie OFE zdecydują się przenieść swoje środki na IKE, w wyniku konieczności dokonania opłaty przekształceniowej (Podatek Morawieckiego) do budżetu państwa w ciągu dwóch lat (2020/21) wpłynie około 24 mld zł. Środki te mogą posłużyć na realizacje celów budżetowych takich jak np. Emerytura Plus przed wyborami prezydenckimi (maj 2020).

Scenariusz nr 2

W sytuacji, kiedy połowa członków OFE zdecyduje się na przeniesienie swoich środków na IKE, a druga połowa do ZUS, to do budżetu państwa wpłynie około 12 mld zł. Natomiast do FRD 80 mld zł w postaci aktywów, które w większości są lokowane na warszawskim parkiecie.