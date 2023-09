ZUS wyśle listy do emerytów. Lepiej, jeśli uważnie go przeczytasz

O sprawie pisze "Fakt", który przypomina, że ZUS musi wysłać emerytom list z informacją o decyzji, która była podstawą do wypłaty 14. emerytury. Pieniądze te do końca września mają trafić na konta seniorów .

Decyzja o przyznaniu 14. emerytury. Warto przeczytać list

Z ustaleń dziennika wynika, że do uprawnionych do "czternastki" najpierw trafią przelewy i przekazy. Dopiero później w ich skrzynce pojawi się list o przyznaniu świadczenia. ZUS ich wysyłką zajmie się jesienią.

W takim wypadku warto najpierw zgłosić się do ZUS-u. A jeśli i to nie rozwieje naszych wątpliwości, to pozostaje jeszcze droga prawna. Pismo od Zakładu jest podstawą do odwołania się do sądu pracy od decyzji w sprawie przyznania 14. emerytury. Trzeba to jednak zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.