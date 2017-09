Alior Bank nie spoczywa na laurach, innowacji będzie więcej. "Chcemy być bankiem zrobotyzowanym"

- To nagroda dla 9,5 tys. osób, które są Alior Bankiem - mówi Michał Chyczewski, prezes banku, który na Forum Ekonomicznym w Krynicy został uznany za firmę roku. W rozmowie z money.pl podkreśla, że Alior nadal chce być innowatorem - nie tylko na rynku polskim. Przykład? Możliwość wzięcia 500 tys. zł pożyczki nawet w 30 minut.

Michał Chyczewski przyznaje, że jego firma ma w planach nadal inwestować w nowe rozwiązania. Jako przykład podaje dopiero co wdrożoną ofertę "Konta jakże osobistego". - Wkrótce nasi klienci będą mogli zakładać działalność gospodarczą przez nasz portal zafirmowani.pl przy pomocy ePUAP-u - zdradza szef Alior Banku.

Przyznaje też, że chce wykorzystać Jednolity Plik Kontrolny do lepszego wyliczania ryzyka kredytowego, co może przyczynić się do zwiększenia kwot pożyczek w "ultraszybkim procesie".

Chyczewski dodaje, że bank - wzorując się na zagranicznych instytucjach finansowych - chce wdrożyć nowe modele wypracowywania innowacji. Planuje też zawieranie partnerstw z fintechami, ale raczej nie będzie ich kupował.

- Chcemy być bankiem zautomatyzowanym, zrobotyzowanym, który dostarcza indywidualne rozwiązania klientom - tłumaczy Chyczewski.

Podkreśla, że Alior nadal zamierza mocno walczyć o małe i średnie firmy. Te, według niego, są solą polskiej gospodarki i będą motorem naszego rozwoju.

- Już 18 tysięcy naszych klientów skorzystało z ofert de minimis. Nasza baza klientów w segmencie małych i średnich przedsiębiorców to 140 tys. podmiotów - dodaje szef Alior Banku.

