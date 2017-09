Prezes PKP Energetyka: "takiego przedsięwzięcia jeszcze na kolei nie było". Inwestycje wreszcie się rozpędzają

Kolejarze chcą do 2023 r. wydać prawie 67 mld zł na remont torów. Dotąd inwestycje szły opornie, ale to się zaczyna zmieniać. - Widzimy ogromną determinację kolei - mówi money.pl prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech.



Niemal 67 mld zł na naprawę i modernizację linii to pieniądze, jakich na polskiej kolei jeszcze nie było. Impulsem do opracowania ambitnego planu inwestycyjnego są pieniądze unijne. W różnych programach rozlokowanych jest 10,2 mld euro.

Prawie połowa, bo 5 mld euro jest w programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 3,5 mln euro w instrumencie finansowym Łącząc Europę (CEF), 1,4 mld euro w programach regionalnych i 300 mln euro w programie Polska Wschodnia. Jeśli polscy kolejarze tych pieniędzy nie wykorzystają, to one po prostu przepadną. Jednak realizacja umów szła bardzo opornie.



XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Redakcja money.pl jest na miejscu:

Potwierdza to w rozmowie z money.pl prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech. Zastrzega jednak, że widać zmiany.

- W ubiegłym roku nasz poprzedni zarząd planował około 550 mln zł przychodów z tytułu Krajowego Programu Kolejowego. Zrealizowaliśmy 150 mln dlatego, że ten rynek był o wiele mniejszy. Ale widzimy, że te projekty się rozpędzają, widzimy determinację kolei - mówi.

Sam program obejmuje ponad 200 projektów. - To jest potężna skala. Przygotowanie tego, skoordynowanie, opracowanie dokumentacji, zakontraktowanie i później realizacja to ogromne przedsięwzięcie. Takiego w historii polskiej kolei jeszcze nie było. Myślę, że uda się to zrealizować, choć nie wiem, jak z perspektywą czasową - tłumaczy.

Jak wskazuje, rynek wykonawczy jest gotowy. Wszystko jednak w rękach kolejarzy. - Wszystkim nam zależy, by to się udało. To jest ogromny impuls dla całej gospodarki, udogodnienie dla podróżnych, dla przewozu towarów. Skorzystają wszyscy - wyjaśnia.