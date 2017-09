KGHM zainwestuje w Polsce 10 mld zł. To może być koniec chudych lat dla spółki

Mimo licznych zagranicznych projektów i inwestycji, KGHM stawia na przyszłość związaną z Zagłębiem Miedziowym i Dolnym Śląskiem. Dlatego to w Polsce firma chce zainwestować w ciągu najbliższych 4 lat aż 10 mld zł. Co to oznacza dla tego regionu i co to mówi o kondycji miedziowego giganta?

- Dla mieszkańców Dolnego Śląska i całego Zagłębia Miedziowego oznacza to tylko tyle, że KGHM inwestuje w przyszłość, inwestuje w rozwój. Dziś jesteśmy w takim momencie koniunktury, kiedy trend wzrostowy wydaje się dość trwały - mówi money.pl prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki

Jak zapewnia, czas wzrostu i lepszej sytuacji na rynkach surowcowych, to najlepszy moment do tego, żeby inwestować we własny rozwój w kraju. Tak żeby zapewnić swobodę działalności produkcyjnej w KGHM na dekady.

- Właśnie do tego się przygotowujemy, mamy ambitny plan. Według założeń budżetowych będzie to 10 mld zł. rozłożone dosyć proporcjonalne na wspomniane 4 lata - mówi szef miedziowej spółki.

Jeśli jednak KGHM wypracuje w najbliższym czasie większe zyski to może te 10 mld to nie wszystko co zainwestuje w kraju w najbliższym czasie.

- Wiele na to wskazuje, bo koniunktura nam sprzyja. Dzisiaj miedź przekroczyła granicę 6,9 tys. dol. za tonę, co jest dla nas doskonała wiadomością - mówi Domagalski. I wierzy, ze to już rzeczywiście koniec trudnego czasu dla KGHM.

Koniec okresu, kiedy koncern musiał zmagać się z niskimi notowaniami wydobywanych przez siebie surowców. - Za pierwsze półrocze pokazaliśmy na poziomie operacyjnym bardzo dobre wyniki. Dużo lepsze od tego, co zapisaliśmy w budżecie. Dają nam mocny fundament na przyszłe plany rozwojowe. Myślę wiec, że nasi inwestorzy mogą z dużym optymizmem czekać na wyniki 3. kwartału.

Jak już pisaliśmy w money.pl w ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w I poł. 2017 r. wyniósł 1 mld 310 mln zł wobec 668 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.