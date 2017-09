Strategia Cyfrowego Buntownika. Alior Bank stawia na rozwiązania mobilne i internetowe

Kontakt z bankiem przez internet, telefon albo komórkę oraz uproszczenie oferty produktów i usług - takie udogodnienia zakłada strategia "Cyfrowego buntownika", realizowana przez Alior Bank. Nie znaczy to jednak, że bank będzie zamykał oddziały.

- Chcemy bardzo mocno stawiać na rozwiązania nowoczesne, rozwiązania technologiczne - mówi money.pl Urszula Krzyżanowska-Piękoś, wiceprezes Alior Banku odpowiedzialna za pion biznesu.

- Oddziały są niezbędne - dodaje. - To jest dziś bezwzględna konieczność. Klient absolutnie musi mieć dostęp do wszystkich kanałów obsługi: tradycyjnego, zdalnego - mówi Krzyżanowska-Piękoś.

- Chcemy, żeby bankowość dla przedsiębiorców stawała się coraz bardziej intuicyjna, żeby stawała się tłem dla codziennej działalności - dopowiada Maciej Surdyk, dyrektor zarządzający pionem rozwoju bankowości przedsiębiorstw w Alior Banku. - Dlatego integrujemy się z architekturą systemową e-państwa - mówi.

Teraz bank pracuje nad tym, by wykorzystać Jednolity Plik Kontrolny, by na jego podstawie oceniać zdolność kredytową klientów i do monitorowania swojej sytuacji, jeśli ktoś już korzysta z finansowania. - Wszystko po to, by przedsiębiorcy nie musieli przynosić kolejnych dokumentów czy przygotowywanych specjalnie dla banku analiz - wyjaśnia Surdyk.

- To jest strategia na lata 2018-2020. Pracujemy bardzo aktywnie nad zoperacjonalizowaniem tej strategii. Można więc powiedzieć, że pierwsze efekty naszych prac przedstawimy na przełomie października i listopada - podsumowuje Urszula Krzyżanowska-Piękoś.

Bank liczy, że wdrożenie strategii pozwoli utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie 4,5 proc. i zapewnić akcjonariuszom banku wzrost zwrotu z kapitału z 8 proc. w 2016 r. do 14 proc. w 2020 r.

Polub money.pl na Facebook:

Money.pl i Wirtualna Polska byli głównymi partnerami medialnymi XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Nadawaliśmy z Forum na żywo. Przez trzy dni - od 5 do 7 września - działało nasze studio i redakcja.