Jak prawidłowo sporządzić testament?

Jak napisać testament, aby był ważny?

Testament własnoręczny (holograficzny) to dokument, który testator może sporządzić samodzielnie celem wyrażenia swojej ostatniej woli. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dokument musi być w całości napisany pismem ręcznym i podpisany odręcznie. Jeżeli testament będzie zawierał odręczny podpis, ale jego treść zostanie wydrukowana, wtedy będzie on nieważny. Ponadto testament powinien zostać opatrzony datą, niemniej jednak brak daty nie niesie za sobą nieważności testamentu pod warunkiem, że nie wywołuje to wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do jego sporządzenia.