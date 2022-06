Ubezwłasnowolnienie - na czym polega i kiedy jest możliwe?

Ubezwłasnowolnienie - co to jest?

Wszelkie kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia regulowane są przez Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z ich treścią ubezwłasnowolnienie polega na całkowitym albo częściowym pozbawieniu zdolności danej osoby do czynności prawnych w celu ochrony jej interesów życiowych i majątkowych. Warto wiedzieć, że ubezwłasnowolnienie nie dotyczy zdolności prawnej, a zdolności do czynności cywilnoprawnych. Mimo tego, że osoba ubezwłasnowolniona nie ma zdolności do czynności prawnych, wciąż posiada ona zdolność prawną.