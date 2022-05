Akt urodzenia dziecka - jak go otrzymać?

Czym jest akt urodzenia dziecka? Definicja

Akt urodzenia dziecka to dokument stanu cywilnego. Stwierdza on fakt narodzin dziecka. Sporządzany i przechowywany jest przez Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka. W akcie urodzenia zaś znajdują się informacje, takie jak: imię i nazwisko dziecka,

płeć,

państwo, data i miejsce urodzenia,

imiona i nazwiska rodziców,

miejsce zamieszkania każdego z rodziców w dniu narodzin dziecka,

nazwisko i imię osoby zgłaszającej fakt narodzin.

Do czego potrzebny jest akt urodzenia dziecka?

Akt urodzenia dziecka jest wyłącznym dokumentem, który potwierdza fakt jego narodzin. Niezbędny będzie on więc w sytuacjach, w których konieczne będzie potwierdzenie narodzin dziecka. Między innymi akt urodzenia potrzebny jest do obliczenia wysokości emerytury, bowiem umożliwia on udokumentowanie okresów nieskładkowych. Do wniosku o kapitał początkowy w takim przypadku dołącza się akt urodzenia dziecka wraz z oświadczeniem o sprawowaniu nad nim opieki.

Akt urodzenia będzie trzeba przedłożyć, starając się o skorzystanie z Programu "Mama 4 plus" przeznaczonego dla matek, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać co najmniej czworo dzieci.

Akt urodzenia dziecka będzie również potrzebny podczas postępowania rozwodowego. Trzeba go wówczas dołączyć do pozwu o rozwód. Ponadto akt będzie niezbędnym dokumentem w sprawie o alimenty. Jeżeli dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, wystarczy odpis skrócony aktu urodzenia. Jeżeli zaś jest pozamałżeńskie, wtedy trzeba dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia.

Jak uzyskać akt urodzenia dziecka?

Akt urodzenia dziecka sporządzany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia wystawianego przez lekarza, położoną lub zakład opieki zdrowotnej. W związku z tym, aby uzyskać dokument potwierdzający fakt narodzin dziecka, należy dokonać zgłoszenia jego narodzin we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jak zgłosić narodziny dziecka?

Narodziny dziecka mogą zgłosić rodzice dziecka, inna osoba będąca przy porodzie, lekarz lub położna, a jeśli narodziny nastąpiły w zakładzie opieki zdrowotnej - zakład. Zgłoszenia może dokonać również matka lub ojciec, którzy ukończyli 16 rok życia i nie utracili zdolności do czynności prawnych oraz ich przedstawiciel ustawowy lub opiekun.

Fakt narodzin do USC trzeba zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę zaś wystawi osoba upoważniona i przekaże ją do USC najpóźniej do 3 dni od jej wystawienia. Jeżeli rodzice lub osoby upoważnione nie zgłoszą narodzin dziecka w wyznaczonym terminie, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sam wybierze imię dla dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Warto jednak wiedzieć, że w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, rodzice mogą złożyć przed kierownikiem USC oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do aktu urodzenia dziecka niezbędne będzie przedłożenie: pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną,

skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice pozostają w małżeństwie,

skrócony odpis aktu urodzenia - gdy matka dziecka jest niezamężna,

skrócony odpis aktu zgonu mężą - gdy matka dziecka jest wdową,

skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Gdzie należy zgłosić fakt urodzenia dziecka?

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać listownie, tradycyjnie, w placówce Urzędu Stanu Cywilnego lub drogą elektroniczną. Wówczas potrzebny będzie Profil Zaufany lub e-dowód potwierdzający tożsamość zgłaszającego. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia dziecka, jeżeli natomiast rodzice nie mają miejsca zamieszkania na obszarze właściwości owego urzędu, zgłoszenia mogą dokonać w urzędzie miejsca, w którym mieszkają oboje, lub jedno z nich.

Wraz z rejestracją dziecka urząd stanu cywilnego dokona jego zameldowania oraz zgłosi je do wystawienia numeru PESEL. Ile czeka się na akt urodzenia dziecka? Dokument sporządzany jest w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia pod warunkiem, że kierownik urzędu otrzymał kartę urodzenia.

Gdzie odebrać akt urodzenia dziecka? Osoba zgłaszająca narodziny ma 3 możliwości odbioru aktu urodzenia: na skrzynce ePUAP, pocztą lub osobiście w placówce urzędu stanu cywilnego. Wówczas wnioskujący otrzymuje skrócony odpis aktu urodzenia, a jeśli potrzebuje więcej kopii, musi złożyć stosowny wniosek i ponieść opłatę skarbową za wydanie kolejnego odpisu.

Akt urodzenia dla dziecka, które urodziło się martwe

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni od daty wystawienia karty narodzin. Karta narodzin z kolei zostanie przekazana przez osobę upoważnioną do 1 dnia od jej wystawienia. W takiej sytuacji nie sporządza się aktu zgonu, a wyłącznie akt urodzenia ze stosowną adnotacją.

Czym jest skrócony akt urodzenia dziecka? Czym się różni od zwykłego aktu urodzenia dziecka?

W momencie zarejestrowania narodzin dziecka osoba zgłaszająca bezpłatnie otrzymuje odpis skrócony aktu urodzenia. Zupełny akt urodzenia zaś przechowywany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego. To, co odróżnia odpis skrócony od zupełnego to przede wszystkim to, że w zupełnym akcie znajduje się o wiele więcej informacji. Zawarte są tam bowiem wszelkie dane dotyczące zmian dokonywanych od jego wydania. Odpis skrócony z kolei zawiera wyłącznie aktualne informacje.

Oba akty urodzenia można natomiast uzyskać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Warto też wiedzieć, że możliwe jest otrzymanie wielojęzycznego odpisu skróconego aktu urodzenia, który będzie niezbędny w przypadku formalności urzędowych za granicą.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Business gospodarka porady