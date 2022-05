Wniosek rozwodowy - jak go napisać? Gdzie złożyć?

Pozew o rozwód - gdzie go złożyć?

Pozew rozwodowy należy sporządzić w trzech egzemplarzach. Jeden przeznaczony będzie dla powoda, drugi dla sądu, trzeci natomiast zostanie przesłany drugiemu małżonkowi. Następnie wniosek rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przeciwnym przypadku właściwym miejscem złożenia pozwu będzie sąd zamieszkania pozwanego, a jeśli jego miejsce zamieszkania nie jest znane, sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda.

Pozew o rozwód - koszty

Ponadto, jeżeli między małżonkami nie istniała rozdzielność majątkowa i chcą oni, aby sąd w toku postępowania dokonał podziału majątku, konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 300 zł lub 1000 zł, w zależności od tego, czy strony postępowania są zgodne co do podziału wspólnego majątku. Ile kosztuje rozwód? Całkowity koszt rozwodu zależny będzie też od tego, czy podczas postępowania niezbędne okaże się m.in. wsparcie adwokata, przeprowadzenie mediacji czy zaciągnięcie opinii biegłych sądowych.

Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie

Będą to m.in. zeznania świadków, zdjęcia, nagrania czy SMS-y potwierdzające zdradę małżonka, dokumentacja medyczna, wyroki sądowe, notatki z interwencji policyjnej itp. Wówczas należy liczyć się z tym, że postępowanie sądowe będzie znacznie dłuższe.

Jeżeli sąd postanowi, że za rozkład pożycia małżeńskiego winę ponosi wyłącznie jeden z małżonków, stosowanie do treści Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek niewinny będzie mógł ubiegać się od byłego winnego małżonka świadczenia alimentacyjnego, które nie jest ograniczone w czasie , chyba że niewinny małżonek zawrze nowy związek małżeński. Winny małżonek zaś nie będzie mógł żądać od drugiego małżonka alimentów, nawet jeśli popadnie w niedostatek.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Do rozwodu bez orzekania o winie dochodzi natomiast w momencie, kiedy oboje małżonkowie są zgodni co do rozwodu. W takim postępowaniu sąd nie ustala, czy któryś z nich ponosi winę za zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ten rodzaj postępowania nazywany jest często „szybkim rozwodem”, ponieważ sprawa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.