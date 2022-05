Alimenty po rozwodzie - komu przysługują i jak je uzyskać?

Kto może ubiegać się o alimenty po rozwodzie?

Alimentów od byłego małżonka można żądać zarówno w trakcie sprawy rozwodowej, jak i po orzeczeniu rozwodu. To, jak będą wyglądać kwestie związane z płaceniem alimentów, zależne jest od tego, czy rozwód zostanie orzeczony o winie, czy też bez jej orzekania.

Alimenty na byłego małżonka a rozwód bez orzekania o winie

Przy orzekaniu alimentów pod uwagę brane są także możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, która ma płacić świadczenie, jak i wszelki majątek, jaki posiada. Ponadto znaczenie ma również to, jakie dochody i zarobki otrzymywałby zobowiązany przy pełnym wykorzystaniu swoich sił, kwalifikacji oraz zdolności do pracy.

Alimenty od małżonka a rozwód z orzeczeniem o winie

Drugą sytuacją, która uprawnia do starania się o alimenty po rozwodzie, jest natomiast rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka. W takim przypadku drugi małżonek może żądać, aby sąd przyznał mu świadczenie nawet jeśli nie pozostaje on w niedostatku. Wówczas niezbędne będzie udowodnienie, że rozwód spowodował znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, nie ma z kolei prawa ubiegać się o świadczenie od małżonka niewinnego.

Jeżeli wina została zasądzona po stronie obojga małżonków, mogą oni w równym stopniu ubiegać się o alimenty, jednak warunkiem ich przyznania jest to, aby dana osoba popadła w niedostatek.

Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka?

Aby ubiegać się o alimenty od byłego małżonka, takie żądanie można zawrzeć już we wniosku rozwodowym . Sam pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek. W pozwie należy zamieścić:

Do pozwu o alimenty na żonę lub męża trzeba także dołączyć wszelkie dowody w sprawie, takie jak rachunki czy faktury związane z poniesionymi wydatkami na usprawiedliwione potrzeby. Złożenie pozwu jest wolne od opłat sądowych .

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny na byłego małżonka?

Warto wspomnieć o tym, że jeżeli osoba uprawniona do alimentów wstąpi w nowy związek małżeński, obowiązek alimentacyjny, a tym samym obowiązek dostarczania drugiemu małżonkowi środków utrzymania natychmiastowo wygasa. Świadczenie nie wygaśnie, jeżeli małżonek pozostaje w związku nieformalnym, takim jak konkubinat czy związek kohabitacyjny .

Ile wynoszą alimenty na małżonka po rozwodzie?

Jaka jest wysokość alimentów na byłego małżonka po rozwodzie? Przede wszystkim zależne będzie to od możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego oraz od usprawiedliwionej potrzeby osoby składającej pozew, jej możliwości majątkowych i zarobkowych.

Zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego usprawiedliwione potrzeby to m.in. wydatki na żywność, utrzymanie mieszkania, wizyty lekarskie, ubrania, lekarstwa i inne wydatki związane z egzystencją. Możliwości zarobkowe i majątkowe to natomiast wynagrodzenie uzyskiwane z pracy, majątek oraz to, jakie zarobki otrzymywałaby dana osoba przy pełnym wykorzystaniu swoich sił i zdolności. Wobec tego każda sprawa rozpatrywana jest zawsze indywidualnie.