Związek kohabitacyjny w świetle prawa

Związek kohabitacyjny - co to jest? Definicja

Kohabitacja pochodzi od łacińskich słów "co-, con-’ oznaczających "wspólnie" oraz "habitare" oznaczających "mieszkać, przebywać". Wobec tego związek kohabitacyjny to pojęcie określające osoby pozostające w związku niemałżeńskim, które dzielą ze sobą gospodarstwo domowe. Rozbudowaną definicję wprowadził w 1979 roku J. Trost mówiąc, że """związek kohabitacyjny dotyczy dwóch osób różnej płci, wspólnie zamieszkujących przez dłuższy czas, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i utrzymujących relację seksualną".

Na czym polega związek kohabitacyjny?

Czym jest związek kohabitacyjny i kto się w niego angażuje? Nie da się jednoznacznie określić, jakie są motywy angażowania się w kohabitację. W Polsce z roku na rok obserwowana jest jednak tendencja wzrostowa par preferujących ten rodzaj związku. Dla części osób kohabitacja jest alternatywą dla związku małżeńskiego . Związek kohabitacyjny może być również określany jako stan przejściowy, przed zawarciem małżeństwa, kiedy to osoby uczestniczące w relacji mają szansę sprawdzić się w roli partnerów. W takim przypadku po pewnym czasie kohabitacji ewoluuje w związek małżeński.

W związek kohabitacyjny bardzo często angażują się również osoby młode, m.in. ze względów religijnych lub chęci pozostawania niezależnym. Kohabitacja to także forma związku wybierana przez osoby homoseksualne, które nie mają możliwości sformalizowania swojego związku w inny sposób w Polsce.

Kohabitacja w świetle prawa

W niektórych państwach, takich jak Holandia, Francja, Włochy, Niemcy czy Chorwacja prawa osób pozostających w kohabitacji zostały jasno określone, a niektóre z nich są niemal takie same, jak w przypadku małżeństwa. W Polsce natomiast związek kohabitacyjny do tej pory nie został dokładny opisany, a więc osobom pozostające w tym rodzaju relacji, nie przysługują praktycznie żadne prawa tak, jak ma to miejsce w małżeństwie.