Rzecznik rządu prostuje słowa ministra. "Chciałbym być takim optymistą"

Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak powiedział w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że z rozmów, które przeprowadził jeszcze przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych z kilkoma unijnymi komisarzami, usłyszał, że w sprawie Krajowego Planu Odbudowy jest już polityczna zgoda , zostały jeszcze kwestie techniczne.

Zobacz także: Co z pieniędzmi dla Polski? Marek Borowski nie ma złudzeń

Porozumienie ws. KPO

- Pan minister Nowak nie uczestniczy w negocjacjach dotyczących KPO, robi to premier Morawiecki bezpośrednio z szefową KE. Minister Nowak mógł usłyszeć w kuluarach posiedzenia Rady UE, że jest taka chęć, natomiast takiej decyzji nie ma. Chciałbym być takim optymistą, jak minister Nowak w tej chwili, ale jest jeszcze trochę rzeczy do dopięcia, żeby to było możliwe — powiedział Müller.