Polska znów z wyższym ratingiem. "S&P odszedł od oceny politycznej"

Ocena wiarygodności kredytowej Polski wraca do poziomu sprzed stycznia 2016 roku, kiedy to agencja ratingowa S&P obniżyła perspektywy dla naszego kraju. - Przez dwa lata okazało się, że system finansowy jest stabilny, wytrzymuje nacisk programów socjalnych - mówi w programie "Money. To się liczy" dr Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoły Głównej Handlowej.

- Można uznać, że właśnie świat potwierdził naprawdę korzystne dla Polski dane makroekonomiczne - twierdzi dr Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoły Głównej Handlowej, gość programu "Money. To się liczy".

W piątek, Agencja S&P podwyższyła rating Polski z BBB+ (to ósmy poziom ratingu ) do A-, z perspektywą stabilną. Co ważne, to ta agencja obniżyła naszą ocenę kredytową na początku 2016 roku.

- Przez dwa lata okazało się, że system finansowy jest stabilny, wytrzymuje nacisk programów socjalnych. Mało tego, równoważy budżet. S&P odszedł od oceny politycznej i prawnej sytuacji w kraju, podkreślając zdyscyplinowanie budżetowe i otwarcie naszej gospodarki - zauważa dr Bartoszewicz.

Druga z "wielkiej trójki" agencji oceniających wiarygodność kredytową poszczególnych krajów - Fitch - utrzymała z kolei swoją ocenę wiarygodności Polski.

Czy w takim razie mamy powody do świętowania? Ekspert Szkoły Głównej Handlowej zaznacza, że oczywiście podniesienie ratingu dla Polski jest dobrą informacją, ale wciąż na naszą gospodarkę wpływa wiele czynników zewnętrznych. A tych ryzyk jest sporo. Zagrożenia mogą przyjść nie tylko z Niemiec, ale także sytuacja Grecji wciąż nie jest do końca rozwiązana, problemem jest też Brexit oraz napięcia na linii USA - Chiny, czy Ameryka kontra Rosja.

- Uzależnienie od ekspertów może nas sporo kosztować. Zaczynamy budować konsumpcję wewnętrzną. To ona może nas uratować, kiedy dojdzie do spowolnienia gospodarczego na świecie - tłumaczy dr Artur Bartoszewicz. - Okładamy się poduszkami. Klaps będzie, ale będzie mniej boleć - przewiduje ekspert.

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o ocenę wiarygodności kredytowej zarówno państw, jak i poszczególnych firm, rynki finansowe najbardziej cenią opinie trzech agencji ratingowych - Fitch, Standard & Poor's oraz Moody's.

