Agencja S&P podwyższyła rating Polski. Większość ekonomistów nie spodziewała się tego

Ekonomiści nie wierzyli w poprawę ratingów Polski i pomylili się. Agencja S&P podwyższyła rating Polski z BBB+ do A-, z perspektywą stabilną. Druga z "wielkiej trójki" - Fitch - utrzymała z kolei swoją ocenę wiarygodności Polski.

Jeśli chodzi o ocenę wiarygodności kredytowej zarówno państw, jak i poszczególnych firm, rynki finansowe najbardziej cenią opinie trzech agencji ratingowych - Fitch, Standard & Poor's oraz Moody's. Dwie pierwsze w piątek zrewidowały swoje oceny wiarygodności Polski.

S&P podwyższyła rating dla Polski z poziomu BBB+ (ósmy poziom ratingu ) na poziom A- z perspektywą stabilną. Fitch utrzymał A- (siódmy poziom) z perspektywą stabilną. Podobnie było w przypadku Moody's, która swoją weryfikację przeprowadziła we wrześniu, utrzymując poziom A2 (szósty poziom) z perspektywą stabilną.

Frank Gill, główny analityk Standard&Poor's na Polskę jeszcze w kwietniu optymistycznie wypowiadał się o naszych perspektywach. W komentarzu dla PAP podał wtedy, że prognozy makro z tamtego czasu były zbieżne z wyższym ratingiem. Zdecydowano się wtedy jednak tylko na poprawę perspektywy oceny ze stabilnej na pozytywną, a nie na zmianę samego ratingu. Teraz agencja poszła o krok dalej.

Poprawa prognoz

Od tej pory sporo się zmieniło. Dane gospodarcze okazały się lepsze niż oczekiwali analitycy, podobnie jak wpływy podatkowe. Agencja S&P obniżyła w czwartek szacunek deficytu sektora finansów publicznych Polski na 2018 r. z 2,0 proc. do zaledwie 0,9 proc. PKB. Trzykrotnie w tym roku jej analitycy podnosili prognozy wzrostu gospodarczego na 2018 i zgodnie z obecnymi szacunkami PKB ma iść w górę o 4,8 proc.

Słusznym optymistą w sprawie decyzji S&P był Roman Ziruk, analityk Ebury Polska. - Z komunikatu po kwietniowej decyzji agencji wynikało, że S&P może podnieść rating, jeśli gospodarka będzie nadal prężnie się rozwijała, a relacja długu do PKB pozostanie w wyraźnym trendzie spadkowym - wskazywał. Prognozował też, że Fitch nie dokona zmiany.

W przypadku S&P według niego sytuacja była bardziej złożona niż odnośnie do Fitch. - W kwietniu podniosła perspektywę ratingu ze "stabilnej” do "pozytywnej”, co oznacza, że od tamtego momentu wzrosło prawdopodobieństwo podniesienia oceny wiarygodności kredytowej na przestrzeni kolejnych 24 miesięcy - twierdzi Ziruk. - Obecnie sytuacja i perspektywy krajowej gospodarki i finansów publicznych są dobre, co widać również w aktualizacji oczekiwań analityków agencji - dodał.

Wskazał zarazem, że jego opinia nie była zbieżna z oceną konsensusu oczekiwań analityków instytucji finansowych. Ci spodziewali się, że zarówno Fitch, jak i S&P utrzymają zarówno ocenę wiarygodności, jak i perspektywę ratingu na niezmienionym poziomie.

