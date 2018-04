Mimo dobrych prognoz rating Polski bez zmian. S&P zawiodła oczekiwania

Mateusz Morawiecki nie może się doczekać na lepsze oceny od Standard & Poor's

Świetne wyniki i prognozy dla polskiej gospodarki nie wystarczyły, żeby podwyższyć polski rating. Amerykańska agencja S&P nadal pozostaje najbardziej krytyczna dla naszego kraju, mimo że wcześniej znacząco podniosła prognozy.

Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych - Standard & Poor's - oceniła wiarygodność kredytową naszego kraju. Rating pozostał na poziomie BBB+, czyli ósmym w 22. stopniowej skali a perspektywa ratingu zmieniła się ze "stabilnej" na "pozytywną".

Nadzieję na poprawę oceny naszej wiarygodności dał w tym tygodniu komentarz analityków S&P. Podwyższyli prognozy wzrostu gospodarczego Polski i to dosyć wyraźnie. W bieżącym roku PKB ma wzrosnąć o 4,5 proc. wobec wcześniej szacowanych 3,8 proc. Kolejnym pozytywem było obniżenie prognoz dotyczących długu - dług sektora rządowego i samorządowego spadnie według analityków do 49,5 proc. PKB - poprzednio szacowali 51,8 proc.

To jednak w oczach S&P nie wystarczyło. Agencja pozostaje najmniej przychylnym krytykiem polskiej gospodarki. Stopień wyżej plasuje nas agencja Fitch (rating A-), a o dwa poziomy wyżej jesteśmy w rankingu Moody's (rating A2).

Przypomnijmy, że to S&P w połowie stycznia 2016 roku niespodziewanie ścięła rating, nadając Polsce ósmą ocenę w 22-stopniowej skali i rozpoczęła wtedy burzę gorszych ocen gospodarki, mimo niepogarszania jej wyników. Decydowały sprawy polityczne i wokół systemu sprawiedliwości.

Czemu ocena agencji jest tak istotna? To wyznacznik dla inwestorów zagranicznych, mówiący im, jak duże ryzyko wiąże się z inwestycjami w Polsce. Między innymi inwestycjami w państwowe obligacje. Im gorszy rating, tym teoretycznie wyższe oprocentowanie obligacji skarbowych, czyli inaczej pisząc, więcej podatków trzeba będzie ściągnąć, żeby obsłużyć dług.

Prognozy w górę, dlaczego nie rating?

Po dobrych prognozach ekonomiści mieli nadzieję, co prawda jeszcze nie na poprawę samego ratingu, ale przynajmniej jego perspektywy. Obecnie ze "stabilnej" zmieniła się na"pozytywną", a to oznacza szansę na podwyżkę oceny. - W stosunku do tego co agencja S&P mówiła pół czy rok temu mamy wyższy wzrost gospodarczy, odbicie w inwestycjach i nadwyżkę na rachunku bieżącym. Do tego w ostatnim czasie wydarzyło się sporo pozytywnych zmian strukturalnych, jeśli chodzi o równowagę zewnętrzną - podkreśla Piotr Bartkiewicz, ekonomista mBanku.

Ekspert wskazuje również na spadające zadłużenie zagraniczne, które przez agencje ratingowe jest bardzo uważnie obserwowane. Dodaje także coraz lepsze wskaźniki fiskalne Polski, które też nie powinny być ignorowane.

Zmiany ratingu długoterminowego długu Polski w walutach obcych data agencja rating perspektywa poziom

ratingu 2017-05-12 Moody's A2 stabilna 6 2016-12-02 S&P BBB+ stabilna 8 2016-07-22 Fitch A- stabilna 7 2016-05-14 Moody's A2 negatywna 6 2016-01-15 S&P BBB+ negatywna 8 2016-01-15 Fitch A- stabilna 7 2015-05-15 Moody's A2 stabilna 6 2015-02-06 S&P A- pozytywna 7 2008-10-27 S&P A- stabilna 7 2007-03-29 S&P A- 7 2007-01-18 Fitch A- stabilna 7 2005-03-23 Fitch BBB+ pozytywna 8 2004-05-06 Fitch BBB+ stabilna 8 2003-11-15 Moody's A2 stabilna 6 2003-11-04 Fitch BBB+ pozytywna 8 2002-11-12 Moody's A2 6 2000-09-21 Fitch BBB+ stabilna 8 1999-09-02 Moody's Baa1 8 1998-11-19 Fitch BBB+ 8 1996-06-07 Fitch BBB 9 1996-04-29 Fitch BB+ pozytywna 11 1995-10-26 Fitch BB+ 11 Źródło: countryeconomy.com

Bartkiewicz uważa, że mniejszą wagę S&P będzie przykładać do polityki. Ciągle nierozwiązany spór z Komisją Europejską nie powinien mieć obecnie decydującego znaczenia dla oceny wiarygodności kredytowej.

Wyraźna poprawa ściągalności podatków daje podstawy do tego, aby myśleć nie tylko o zmianie perspektywy, lecz także całego ratingu. My jednak pozostajemy sceptyczni. Nie oczekujemy ani zmiany ratingu, ani perspektywy. Spodziewamy się jedynie utrzymanego w bardziej optymistycznym tonie komentarza" - komentują sytuację ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodają, że agencja S&P może czekać ze zmianami oceny do momentu, aż wyjaśniony zostanie spór na linii Polska - UE dotyczący praworządności.

PKO BP szanse na zmianę perspektywy oceniał na zaledwie 30 proc. W ocenie ekonomistów agencja może chcieć dać sobie czas, aby móc lepiej ocenić, na ile zmiany w fundamentach makroekonomicznych traktować można jako poprawę cykliczną, a na ile są one odzwierciedleniem zmian strukturalnych.

Zwracali jednak uwagę na to, że część uczestników rynków finansowych obstawia pozytywny dla polski scenariusz. Świadczy o tym m.in. wzrost wyceny polskich obligacji i umacnianie się złotego w tym tygodniu.

