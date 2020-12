01Cyberaton przejmie pozostałe udziały T&T Proenergy dzięki emisji akcji serii Y

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 01Cyberaton Proenergy zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego ze 101,4 mln zł do 131,1 mln zł poprzez emisję 3,71 mln akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8 zł (każda akcja), w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Nowe akcje zostaną zaoferowane Joannie Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 35,65% udziałów w T&T Proenergy SP. z o.o. (tym samym po realizacji I etapu przejęcia 64,35% udziałów na podstawie decyzji NWZA z 28 września br., 01Cyberaton Proenergy będzie posiadał pełen udział w kapitale spółki zależnej)" - czytamy w komunikacie.

"Decyzja walnego zgromadzenia pozwalająca na pełne włączenie T&T Proenergy oznacza powstanie silnej grupy kapitałowej z potencjałem dalszego umacniania pozycji na polskim rynku fotowoltaicznym. Dzięki akwizycji, 01Cyberaton Proenergy osiągnie efekty synergii oraz przejmie know how i wieloletnie doświadczenie naszej spółki zależnej" - dodał prezes.

T&T Proenergy Sp. o.o. od 2011 roku zajmuje się kompleksową realizacją projektów fotowoltaicznych, począwszy od dużych instalacji deweloperskich do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Spółka kompleksowo obsługuje inwestorów na każdym etapie projektu, począwszy od przygotowania dokumentacji i pozyskania finansowania do montażu i oddania gotowej instalacji do użytkowania.