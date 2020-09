01Cyberaton przejmuje T&T Proenergy, które będzie realizować swoje projekty PV

"Zdecydowaliśmy o włączeniu T&T Proenergy do 01Cyberaton, by stworzyć silną grupę kapitałową i umocnić naszą pozycję na rosnącym rynku fotowoltaicznym. To dla nas strategiczna i długoterminowa inwestycja. Liczymy na synergie i skokowy wzrost skali biznesu 01 Cyberaton Proenergy Po wniesieniu aktywów T&T Proenergy będziemy skupiać się na realizacji własnych elektrowni fotowoltaicznych, które będą generować stabilny dochód w kolejnych latach. W I połowie 2021 r. chcemy zakończyć budowę 19 MW własnych mocy. Równolegle przygotowujemy kolejne projekty o mocy ponad 200 MW" - powiedział prezes 01 Cyberaton Proenergy Roman Tabaka, cytowany w komunikacie.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 01Cyberaton zdecydowało o podwyższeniu kapitału o 53,6 mln zł do 101,4 mln zł poprzez emisję 6.696.421 akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8 zł za sztukę, w drodze subskrypcji prywatnej bez prawa poboru (nowa łączna liczba akcji wyniesie 12 679 747). Akcje serii V zostały objęte przez Romana Tabakę (obecnego prezesa 01Cyberaton) i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 64,35% udziałów w T&T Proenergy. 01Cyberaton prowadzi również działania zmierzające do objęcia pozostałych 35,6% udziałów w spółce . Wartość pakietu 100% udziałów w T&T Proenergy została oszacowana przez biegłego rewidenta na 83,3 mln zł, podano także.

T&T Proenergy to generalny wykonawca elektrowni fotowoltaicznych i mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 18 MW. Spółka opracowuje, buduje i prowadzi małe i duże projekty fotowoltaiczne dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Kompleksowo obsługuje inwestorów na każdym etapie projektu, począwszy od przygotowania dokumentacji i pozyskania finansowania do montażu i oddania gotowej instalacji do użytkowania.