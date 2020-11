11bit Studios miało 7,11 mln zł zysku netto, 8,73 mln zł zysku EBIT w III kw.

Rekordowe rezultaty finansowe 11 bit studios S.A. za pierwsze dziewięć miesięcy 2020 roku to efekt skutecznej monetyzacji całego portfolio gier własnych, przede wszystkim 'Frostpunka' i dodatków do tej gry, jak i tytułów z wydawnictwa 11 bit publishing, wskazano także w komunikacie.

"Tylko do końca września przeszło 20% posiadaczy 'Frostpunka' zdecydowało się nabyć płatne DLC do 'Frostpunka', co jest wskaźnikiem daleko przekraczającym średnie rynkowe - oświadcza Prezes. Istotnym uzupełnieniem wyników 11 bit studios S.A. za I-III kwartał 2020 roku były też tytuły z wydawnictwa. W tym czasie przychody ze sprzedaży 'Moonlightera', 'Children of Morta' oraz pozostałych produkcji odpowiadały za ok. 28% przychodów spółki ogółem" - napisano także.