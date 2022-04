126 mld dolarów wyparowało w jeden dzień. Duża część stanowiła majątek Elona Muska

inne myślenie 23 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Nic mu nie będzie. Sprzeda jeden biznes, kupi drugi i tak to się kręci. On nawet nie zauważa kasy na kontach. Na tym poziomie liczy się tylko realizacja tego co sobie zamierzy. Pieniądze dla takich ludzi są już sprawą drugorzędną. To jest już kompletnie inny sposób myślenia. Nawet jakby został biedny to i tak robiłby swoje. Tacy ludzie już nie potrafią nic nie robić i martwić się o kasę. Mają cel i go realizują. To nie jest myślenie typu nachapię się i będę się pławił w luksusach. Pieniądze są dla niego tylko środkiem do celu.