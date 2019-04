17. Banking Forum i 13. Insurance Forum o open banking, analizie danych, AI i ML

Aby dostarczyć uczestnikom inspiracji i praktyki, przykłady wdrożeń konkretnych rozwiązań do firm, zostały zaprezentowane za pomocą krótkich, treściwych use case'ów. W takiej formule poruszone zostały takie kwestie jak: technologia jako podstawa do budowania bankowości przyszłości, centra usług wspólnych w bankowości, ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, rozwój motoryzacji, która kształtuje przyszłość ubezpieczeń.