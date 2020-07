4Mobility finalizuje powiększenie floty; uruchomiło nową aplikację

"Inspiracją do budowy nowej aplikacji były doświadczenia rodzimego rynku, ale też rozwiązania, jakie można znaleźć w zagranicznym carsharingu. Prace rozwojowe trwały ponad pół roku, a do jej stworzenia powołaliśmy własny zespół developerski. Wierzymy, że bardziej intuicyjny interface, który daje dostęp do nowych ofert specjalnych, bardzo szybko zyska sympatię wśród klientów, co w oczywisty sposób powinno przełożyć się na ich liczbę" - skomentował prezes Paweł Błaszczak, cytowany w komunikacie.