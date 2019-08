6 reaktorów dla Polski. Naimski o rozmowach z USA

W sobotę w Warszawie Naimski weźmie udział w spotkaniu ze stroną amerykańską, której będzie przewodzić sekretarz energii USA Rick Perry, na temat współpracy w energetyce.

- W ramach tego dialogu z USA rzeczywiście rozmawiamy nie tylko o dostawach skroplonego gazu i nie tylko o cyberbezpieczeństwie naszych instalacji i o nowych technologiach węglowych, ale także o technologiach nuklearnych. Nasz projekt strategiczny, który jest zawarty w strategii polityki energetycznej, w czyli w ciągu 20 lat zbudowanie sześciu reaktorów jądrowych dla energetyki - to jest przedmiot naszych rozmów ze stroną amerykańską - powiedział Naimski w wywiadzie dla Polskiego Radia 24.

- My wiemy, czego chcemy i powiedzieliśmy to jasno: chcemy takiego partnera, który będzie uczestniczył w naszym projekcie kapitałowo na poziomie 49 proc. i będzie to porozumienie, które obejmie 20 lat realizacji inwestycji, a następnie funkcjonowania tych elektrowni. I o tym rozmawiamy z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Za wcześnie na konkluzje - dodał pełnomocnik rządu.

Według niego, jest miejsce na elektrownie atomowe w Polsce i taka konieczność - Polska musi mieć dużo energetyki bezemisyjnej, ponieważ chce zachować energetykę opartą na węglu.

- Coraz bardziej oczywistą rzeczą jest, że odnawialne źródła energii powinny współdziałać z energetyką jądrową. To jest np. doświadczenie Wielkiej Brytanii z ostatnich lat. Dlaczego? Dlatego, że jedne i drugie to bezemisyjne źródła, one nie emitują dwutlenku węgla - powiedział Naimski.

Projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" zakłada budowę w Polsce 6 bloków jądrowych o mocy 1-1,5 GW każdy (łącznie 6-9 GW). Pierwszy blok miałby zostać uruchomiony do 2033 r., a kolejnych pięć do 2043 roku.

Według rządowych planów, udział węgla w miksie energetycznym pozostanie na poziomie 50 proc. w perspektywie 25-30 lat wobec ok. 80 proc. obecnie.

