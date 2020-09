650 mln euro na walkę z COVID-19. Polska ma umowę z EBI na linię kredytową

"Zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowa to kolejne narzędzie, które zwiększy bezpieczeństwo finansowania działań podejmowanych przez polski rząd w ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19. Bank Unii Europejskiej uruchomi dla Polski linię kredytową wysokości do 650 mln EUR. Pieniądze te będą mogły zostać wykorzystane do pokrycia sfinansowania inwestycji związanych z trwającą obecnie pandemią" - czytamy w komunikacie.