7Levels zamierza wydać więcej r/r tytułów zewnętrznych w 2020 r.

Studio rozwija również swój sztandarowy produkt "Jet Kave Adventure". W najbliższym czasie planowany jest duży update, który wprowadzi do gry dodatkowe tryby. Pojawią się również achievementy do zdobycia oraz rankingi online. W ostatnich dniach do Nintendo eShop trafiła wersja demo gry "Jet Kave Adventure", przypomniano.