A. Niedzielski zostanie nowym ministrem zdrowia; prezesem NFZ będzie F. Nowak

Niedzielski to ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Pracował m.in. w Ministerstwie Finansów jako dyrektor generalny. Pracował także w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest ,,człowiekiem Morawieckiego" i jako taki trafił do NFZ, obejmując stanowisko dyrektora do spraw operacyjnych. To ekspert z zakresu zarządzania publicznego, autor artykułów i książek z zakresu administracji publicznej, finansów publicznych i kontroli zarządczej.