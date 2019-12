AAA Auto: Mediana ceny auta używanego wzrosła o 3 tys. zł w ostatnich 4 latach

Według raportu AAA Auto, od stycznia do połowy grudnia 2019 roku w Polsce pojawiło się 2 487 916 ofert sprzedaży samochodów używanych. Dla porównania w 2018 roku było ich 2 524 494, w 2017 roku - 2 164 886, a w 2016 roku - 2 196 085 ofert. Oznacza to, że polski rynek aut używanych znajduje się w okresie stabilizacji, po sporym wzroście pomiędzy 2017 a 2018 rokiem. Eksperci AAA Auto szacują, że w bieżącym roku wynik zbliży się do 2,5 mln ofert sprzedaży, ale go nie przekroczy, poinformowano.