AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 717,3 tys. pojazdów w I kw.

Mediana ceny samochodu używanego oferowanego do sprzedaży wzrosła o 700 zł r/r do 17 600 zł. Najwyższe ceny miały samochody w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim oraz śląskim. Mediana przebiegu wzrosła o 400 km do 181,4 tys. km w porównaniu do lutego, a mediana wieku wzrosła do 11,4 lat w porównaniu do 11,2 lat rok temu, podano także.