AAA Auto: Rynek używanych aut do 4 lat obejmował 52 445 pojazdów w I kw.

"Wiek i przebieg aut z tych ofert obniżyły się o odpowiednio 15,4% i 14,3%, a ich ceny wzrosły o 2,6% w porównaniu do ostatniego kwartału roku 2018" - czytamy w komunikacie.

"Z naszych analiz wynika, że Polacy są skłonni wydawać coraz więcej, aby stać się posiadaczami nowszych samochodów z niższym przebiegiem. Potwierdzają to także nasze doświadczenia ze sprzedaży prawie nowych aut w obrębie marki AAA Auto Premium w Polsce. Jest ona odpowiednikiem czeskiej Mototechny, która działa od 2012 roku. Obecnie generuje ona 23% całej sprzedaży AAA Auto w Czechach. Dużą popularność zdobyła też na Słowacji, a w zeszłym roku rozpoczęliśmy sprzedaż aut pod szyldem tej marki na Węgrzech i w Polsce" - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings, operatora sieci autocentrów AAA Auto Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Wśród 10 modeli aut używanych w wieku do 4 lat i z przebiegiem do 40 000 km najczęściej ogłaszanych do sprzedaży w I kwartale 2019 roku znalazły się: Opel Astra, Renault Clio, Volkswagen Golf, Ford Focus, Toyota Yaris, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Renault Megane, Nissan Qashquai oraz Toyota Auris.