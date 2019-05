Abile: Zautomatyzowany e-obieg dokumentów to oszczędności rzędu ok. 714 mln zł

"Oprogramowanie klasy workflow umożliwia automatyzację procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy oraz we współpracy z kontrahentami. Oznacza to duże odciążenie pracowników, a w efekcie redukcję kosztów operacyjnych. Przykładowo, w przypadku papierowej faktury kosztowej wystarczy wprowadzić dokument do systemu, np. skanując go, oraz opisać zgodnie z przyjętymi procedurami. Na podstawie tych danych faktura zostanie skierowana do osoby odpowiedzialnej za jej akceptację i na koniec przekazana do płatności. Poza skróceniem czasu związanego z obsługą dokumentu, system pozwala także na identyfikację ewentualnych błędów proceduralnych, a tym samym ich szybką korektę. W praktyce automatyzacja może zredukować czas przetwarzania dokumentów nawet o 70%. Dzięki swojej elastyczności, rozwiązania klasy workflow doskonale sprawdzają się zarówno w przedsiębiorstwach o zintegrowanej strukturze zarządzania, jak i w przypadku firm funkcjonujących w oparciu o środowisko rozproszone" - powiedział członek zarządu Abile Mariusz

Gołębiewski, cytowany w komunikacie.