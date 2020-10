Abris sprzedaje właściciela marki Cargounit na rzecz Funduszu Trójmorza

"Cargounit przez ostatnie 4,5 roku dynamicznie rozwijał się pod skrzydłami Abris Capital Partners, niezależnej firmy zarządzającej funduszami private equity inwestującymi w Europie Środkowej. W ramach umowy podpisanej we wtorek 20 października 2020 roku nowym właścicielem Cargounit zostanie Fundusz Inwestycyjny - Three Seas Initiative Investment Fund, wspierany przez doradców Amber Infrastructure Group" - czytamy w komunikacie.

Abris Capital Partners to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowej. Aktywa pod zarządem Abris Capital Partners to ponad 1,2 mld euro. Fundusze Abris od ponad 10 lat inwestują w lokalne firmy średniej wielkości. Wartość zaangażowania finansowego Abris w takie podmioty to najczęściej 30-70 mln euro, z nastawieniem na zakup większościowego udziału w spółce. Czas zaangażowania w inwestycję wynosi średnio od 3 do 5 lat.