AC SA miało 11,58 mln zł zysku netto, 13,4 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"W okresie I kwartału 2020 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 16 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2019 r. o 1,95 mln zł. Wzrost kosztów sprzedaży i zarządu to głównie efekt wzrostu kosztów wynagrodzeń, w wyniku dostosowania do poziomu rynkowego, jak też w mniejszym stopniu wprowadzenia PPK. Miało to również wpływ na niższy, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, poziom zrealizowanej marży na sprzedaży, która w raportowanym okresie wyniosła 36%. Przy czym należy zauważyć, iż średnia marża osiągnięta w całym 2019 r. wyniosła 36,17%, a marża osiągnięta w I kwartale 2019 r. na poziomie 37,4%, głównie ze względu na strukturę zrealizowanej sprzedaży (wysoki udział modułu elektroniki sprzedawanego z wyższą marżą), była wyraźnie wyższa od marży zrealizowanej w następnych kwartałach 2019 r." - czytamy w raporcie.