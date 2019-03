AC SA miało 39,01 mln zł zysku netto, 49,56 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"W roku 2018 spółka osiągnęła rekordowe wartości sprzedaży, zwiększyła sprzedaż własnych produktów w szczególności na rynkach eksportowych. Zysk netto w 2018 r. osiągnął najwyższa w historii wartość 39 mln zł i był wyższy od zysku netto 2017 r. o 8,3 mln zł. Wzrost ten nastąpił przy wzroście przychodów ze sprzedaży o 22,1% w stosunku do roku ubiegłego. Źródłem wzrostu sprzedaży była głównie sprzedaż eksportowa w podstawowym obszarze działalności - sekwencyjnych instalacjach gazowych do samochodów. Większa sprzedaż instalacji gazowych została osiągnięta przy korzystnej na większości rynków relacji cen LPG i CNG do paliw konwencjonalnych, co sprzyjało popytowi na wyroby autogazowe Spółki. Korzystny wpływ na sytuację na dojrzałym rynku krajowym wywarł rekordowy wzrost importu samochodów używanych do Polski w 2018 r. Na wartość sprzedaży eksportowej i realizowanej marży na sprzedaży w 2018 r. korzystny wpływ wywarło osłabienie PLN wobec USD i EUR. W raportowanym okresie główny nacisk został położony na

wprowadzanie na wszystkich rynkach sprzedaży pełnej kompleksowej oferty spółki, w tym własnych wyrobów mechanicznych." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.